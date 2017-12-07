Путин запретил «Ростеху» бесконечно расширяться

Госкорпорация «Ростех» должна точно соответствовать своим целям, сказал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нельзя расширяться бесконечно, бесконтрольно, и нужно точно понимать, для чего корпорация создана, куда она должна двигаться, в каких параметрах она должна функционировать с тем, чтобы ее работа была оптимальной и максимально эффективной, конкурентоспособной», — сказал Путин на церемонии вручения наград сотрудникам «Ростеха» по случаю десятилетия корпорации.

Глава государства также отметил роль госкорпорации в оснащении российских спецслужб и армии. По словам Путина, Вооруженные силы России не были бы «такими современными и эффективными, если были бы утрачены критически важные предприятия для государства».

Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов на той же церемонии сообщил, что компания в 2018 году планирует продать акции нескольких своих холдингов. Каких именно, он не сказал. В ноябре Чемезов объявил о намерении продать 26 процентов минус одна акция концерна «Калашников», который входит в корпорацию, в частные руки.

«Ростех» создали в 2007 году для развития в России высокотехнологичной гражданской и военной промышленности, госкорпорация объединяет больше десяти холдингов.