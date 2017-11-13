«Калашников» передадут в частные руки

Госкорпорация «Ростех» продаст 26 процентов минус одна акция концерна «Калашников» в частные руки. Распоряжение об этом согласовано и находится на подписании в правительстве, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

В случае одобрения доля частного капитала в концерне может быть увеличена до 75 процентов минус одна акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет — 25 процентов плюс одна акция.

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Продажа 26 процентов минус одна акция «Калашникова» планировалась ранее частным акционерам — Андрею Бокареву (президент и совладелец «Трансмашхолдинга») и Алексею Криворучко (гендиректор концерна «Калашников»), но на прошлой неделе стало известно, что Бокарев и бизнесмен Искандер Махмудов выходят из предприятия.

«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Гражданская продукция концерна включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51 процент акций компании принадлежит госкорпорации «Ростех», 49 процентов — частным инвесторам.