«Калашников» пообещал журналистам скидку на травматическое оружие

Концерн «Калашников» пообещал предоставить скидки всем журналистам, которые захотят обзавестись травматическим оружием. Об этом сообщается в релизе на сайте «Калашников Media».

«В онлайн-магазине есть в наличии надежное и мощное огнестрельное оружие ограниченного поражения MP-80. Концерн готов предоставить 10-процентную скидку всем сотрудникам СМИ при предъявлении журналистского удостоверения», — отмечается в заявлении. В компании добавили, что готовы провести семинар по юридическим и практическим аспектам применения травматического оружия и организовать мастер-классы по вопросам безопасности.

«Концерн "Калашников" выступает за ответственное владение оружием и поддерживает законное право граждан защищать себя», — подчеркивается в релизе.

Ажиотаж вокруг вопроса обеспечения безопасности журналистов возник после нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина ворвался в редакцию 23 октября и ранил ее ножом в шею, после чего пострадавшую доставили в реанимацию.

Единственной версией следствия является «нестабильная психика» обвиняемого в нападении Бориса Грица. Его задержал охранник радиостанции. Позднее злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство, суд арестовал Грица на два месяца.

После нападения на Фельгенгауэр главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что намерен вооружить сотрудников своего издания.