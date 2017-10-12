«Калашников» начал торговать оружием в интернете

Оружейный концерн «Калашников» на выставке ARMS & Hunting-2017 презентовал онлайн-магазин гражданского стрелкового оружия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты», — обещают в компании.

Для оформления заказа нужно заполнить специальную форму, указать место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. После этого с покупателем должен связаться менеджер клиентского отдела.

25 сентября концерн «Калашников» продемонстрировал концепт «летающего автомобиля».

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В августе сообщалось, что министерство обороны приступило к тестированию электрических мотоциклов, произведенных концерном «Калашников». По словам гендиректора компании Алексея Криворучко, «Калашников» будет производить мотоциклы разных моделей и классов, однако упор будет сделан именно на электрические.

«Калашников» был создан в августе 2013 года на базе НПО «Ижмаш», находившегося в тяжелом финансовом положении. В ходе образования концерна госкорпорация «Ростех» сохранила за собой 51 процент акций, а 49 процентов были проданы двум частным инвесторам. Концерн выпускает автоматы «Калашников», а также охотничье и гражданское оружие под маркой «Байкал» и спортивное «Ижмаш».