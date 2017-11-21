«Калашников» поплывет за зерном

Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 21 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Она будет использовать восемь сухогрузов грузоподъемностью до семи тысяч тонн. В год планируется перевозить до 900 тысяч тонн зерна, уточняет издание.

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«Проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах», — считает глава «Калашникова» Алексей Криворучко.

Рекордный урожай в России в нынешнем году приходится спасать командно-административными методами, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз в приказал компаниям, в том числе частным, закупать и вывозить зерно из Сибири.

13 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания продаст 26 процентов минус одна акция концерна «Калашников» в частные руки. Распоряжение об этом согласовано и находится на подписании в правительстве, уточнил он.

«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Гражданская продукция концерна включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51 процент акций компании принадлежит госкорпорации «Ростех», 49 процентов — частным инвесторам.