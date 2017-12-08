В России рассказали о солдатах будущего

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, каким будет российский солдат будущего.

По мнению эксперта, «каждый солдат — снайпер». «Каждый выстрел должен попадать в цель. По статистике, во время Великой Отечественной войны на одного погибшего тратилось 250 тысяч патронов. Сейчас нам нужно уменьшить этот показатель, и улучшить его», — заявил Семизоров.

Материалы по теме Абсолютное возмездие Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне

Под руководством НИИ велись работы по созданию экипировки «Ратник-2». В настоящее время в компании разрабатывается экзоскелет, который позволил бы увеличить возможности человеческого организма.

«Все упирается в новые источники энергии, которые позволили бы экзоскелету быстро перезаряжаться и выполнять другие задачи, например, как элемент частичной защиты. Понимание того, как это сделать, есть», — отметил Семизоров.

Элементы «Ратника-2» в данный момент испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируется ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.