Россиянка прогулялась по минному полю в костюме «Ратник» и пережила взрывы

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В России прошли испытания защитного костюма «Ратник-2», способного выдержать взрыв. Сотрудница центрального НИИ машиностроения Виктория Колесникова протестировала экипировку и прошлась в ней по минному полю.

Кроме того, новейшая версия российской экипировки может выдержать попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния 100 метров.

Элементы «Ратника-2» сейчас испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируется ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.



