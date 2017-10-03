Новый российский бронежилет выдержал попадание из СВД со ста метров

Бронежилет из новейшей российской боевой экипировки «Ратник-2» выдержал попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния ста метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает «Российская газета».

Испытание было проведено в ходе российско-пакистанских учений «Дружба-2017», прошедших в Карачаево-Черкесии. Пуля, выпущенная из складного варианта СВД, не смогла пробить оболочку защитной пластины бронежилета.

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В пресс-службе ЮВО отметили, что экипировкой заинтересовались пакистанские военные. Помимо этого, их внимание привлек автоматический пистолет Стечкина с деревянной кобурой и защитный комплекс сапера «Дублон».

Элементы «Ратника-2» сейчас испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируются ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Третье поколение «Ратника» планируется создать к 2022 году.