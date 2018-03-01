Грудинина обвинили в телефонных угрозах

Акционер подмосковного «Совхоза имени Ленина» Антонина Маякина сообщила, что после суда по иску о земельных паях ей позвонил с угрозами директор предприятия, кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ в четверг, 1 марта.

«Он мне позвонил и сказал: "Тонь, что, ты решила развалить совхоз?" Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: "Но ты знаешь, что ты со мной судишься?" Я говорю: "Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя". Он сказал: "Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…" Я сказала: "Но ты пока еще не выиграл". "Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь"», — рассказала Маякина. Она уточнила, что этот телефонный разговор состоялся вечером 21 февраля.

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По словам истца, однажды она предложила Грудинину свои акции в обмен на квартиру, однако он ответил отказом с формулировкой: «много знаешь, ничего у нас с тобой не получится». «Он всех своих, кто у него работал в совхозе, заставлял эти акции сдать, но с ними автоматически уходили и три гектара земли», — отметила Маякина.

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