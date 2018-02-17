Обманутые дольщики со скандалом покинули съезд КПРФ из-за агитации

Несколько участников съезда обманутых дольщиков, организованного КПРФ в Москве в Доме кино, со скандалом покинули мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости.

Участников съезда разочаровало то, что вместо обсуждения их проблем началась агитация за кандидата в президенты России Павла Грудинина, проводившего мероприятие. Одна из женщин добавила, что на встречу не приехали чиновники, заявленные в программе.

Другую участницу съезда возмутил получасовой показ фильма про совхоз имени Ленина, которым руководит Грудинин. «Чем мне поможет совхоз? Мне, обманутому дольщику?» — сказала она.

Организаторы мероприятия назвали женщин провокаторами и потребовали, чтобы охрана вывела их из зала.

Ранее сообщалось, что у Дома кино были задержаны, по разным данным, 15-20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, устроивших пикет. Адвокат подчеркнул, что задержание было организовано депутатом Госдумы от фракции КПРФ по просьбе Грудинина. Также о том, что задержать пикетчиков попросили организаторы съезда, сообщили в московской полиции.

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