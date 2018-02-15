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Грудинин оговорился о финансовых махинациях

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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал необходимость избавления от финансовых активов в случае избрания на пост президента России. Видео фрагмента его пресс-конференции опубликовано в Telegram в четверг, 15 февраля.

«Есть законодательство Российской Федерации. Есть разные методы обхода…Ну не обхода, а решения этой проблемы», — сказал Грудинин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По данным ТАСС, Павел Грудинин обладает примерно 1 миллионом 993 тысячами акций закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина», а в обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» ему принадлежит «доля в праве 4 процента».

Ранее в четверг лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин не может претендовать на руководство партией, так как не является ее членом. «У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ, и мы осознанно поддерживали его как человека, который разделяет наши идеи, понимает, что такое малый, средний бизнес, осознает, что такое современное производство, который сумел аккумулировать у себя в городке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни», —цитирует Зюганова «Интерфакс».

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей.

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