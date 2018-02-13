ЦИК выявила обман со стороны Грудинина

Центральная избирательная комиссия не имеет информации о двух зарубежных счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Об этом в ходе заседания ведомства сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Грудинин в процессе регистрации кандидатом сообщил в ЦИК о пяти счетах в зарубежных банка. «Мы получили из Федеральной налоговой службы информацию о том, что о трех счетах он уведомил и далее уведомил ФНС, что они 28 декабря были закрыты, далее он уведомил ЦИК, что эти счета у него есть и какой объем денег на них размещается», — сказал он.

ФНС сообщила ЦИК о том, что у Грудинина есть еще два счета в банках Швейцарии, которые были открыты в июле 2017 года. 2 февраля он отправил в ФНС информацию о закрытии этих счетов. «Но есть одно маленькое обстоятельство: ЦИК об этих счетах не информирована», — подчеркнул Булаев.

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