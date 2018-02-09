Коммунистов вновь обвинили в незаконной агитации за Грудинина

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» обвинила КПРФ в распространении агитационных листовок в поддержку своего кандидата на выборах президента России Павла Грудинина. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 9 февраля.

«Несмотря на то, что на стадии подготовки листовки ЦИК РФ рекомендовал коммунистам устранить нарушения, штаб кандидата выпустил материал тиражом около пяти миллионов экземпляров и продолжает его настойчиво распространять», — говорится в заявлении ассоциации.

Представители «Гражданского контроля» утверждают, что коммунисты раздавали гражданам агитационные материалы в ходе митингов в Москве и других регионах 3 февраля. Ассоциация подчеркивает, что «оценивает эти действия как грубейшее игнорирование законодательства и просит ЦИК РФ дать им оценку».

24 января рабочая группа ЦИК установила, что в бюллетене КПРФ «Правда», распространяемом в Бурятии и Новосибирской области, содержались признаки агитации за кандидата от партии Павла Грудинина. Кроме того, тиражи не были оплачены из избирательного фонда кандидата, что является нарушением закона. Спустя два дня Центризбирком вынес предупреждение КПРФ.

В ЦИК также сообщили, что информационные бюллетени о Грудинине, не оплаченные из избирательного фонда кандидата, были изготовлены в 23 регионах России совокупным тиражом пять миллионов экземпляров.

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей.

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