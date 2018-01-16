Кремль прокомментировал жалобу Зюганова на пропаганду против Грудинина

Письмо с жалобой лидера КПРФ Геннадия Зюганова на освещение в СМИ избирательной кампании кандидата от партии коммунистов «принимается к сведению» в Кремле, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 16 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если речь идет об официальной жалобе, то ее нужно адресовать в ЦИК», — сказал Песков.

Он также добавил, что глава государства не может влиять на редакционную политику телеканалов. «Об этом не может быть и речи», — заключил представитель Кремля.

Ранее лидер КПРФ направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды» против кандидата Павла Грудинина, сообщает «Интерфакс».

Зюганов обратил внимание на то, что «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать». При этом у кандидата от КПРФ нет возможности отвечать на обвинения, подчеркнул политик.

«Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции», — отмечается в письме. Обращение также было направлено в адрес председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и руководителям Первого канала и ВГТРК.

Выборы главы государства запланированы на 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.