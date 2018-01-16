ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина

Центральная избирательная комиссия проведет проверку в связи с возможными нарушениями, которые были допущены в Кургане при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на выборах президента. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, ее слова во вторник, 16 января, приводит «Интерфакс».

«Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность», — сказала Гришина.

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Она подчеркнула, что ситуация никак не отразится на регистрации кандидата, так как подписи были аннулированы.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

Как пояснила секретарь Центризбиркома, по закону собранные на рабочих местах подписи не могут быть зачтены в качестве действительных. «В то же время если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может», — добавила она.

Выборы главы государства запланированы на 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако, по данным на 15 января, их набралось уже 711 тысяч.

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