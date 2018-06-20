Россиянка отказалась платить чиновнику за «крышу» и лишилась бизнеса

Фермер из Хабаровска Ирина Коровина лишилась своей клубничной плантации за то, что отказалась платить за «крышу» уполномоченному представителю губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константину Белинскому, сообщает Regnum.

По словам Коровиной, она давно искала участок под собственное дело и в итоге нашла такие земельные угодья у Белинского — 400 гектаров были оформлены на его супругу. Земли простаивали, из-за чего их могли изъять, и поэтому три года назад представитель губернатора заключил с ней договор на аренду участка размером чуть менее гектара. Однако после того, как клубничная ферма начала приносить доход, Белинский потребовал у женщины два миллиона рублей. В ответ на ее отказ он пообещал ей, что «работать все равно не даст».

16 июня, пока Коровина выступала на Всероссийском молодежном форуме «Амур» с рассказом о своей клубничной плантации, супруга Белинского приехала на ферму на внедорожнике марки «Форд» и на глазах у супруга предпринимательницы, ее матери и волонтеров, которые убирали клубнику в обмен на любое желаемое количество ягод, раздавила все грядки. Затем на «Форде», к которому было привязано тракторное колесо, вернулся сам представитель губернатора. Волонтеры хотели встать «живым щитом», но мать Коровиной испугалась за их безопасность и попросила отойти.

«Как мы потом поняли, супруга, видимо, сказала Белинскому, что просто внедорожником давить плохо — между колесами остаются не погубленные ряды клубники. Белинский стал на огромной скорости носиться по участку. Кустики, ягоды, грядки — все превращалось прямо на глазах в отвратительное месиво, все, над чем мы работали», — рассказала со слезами Коровина. Видеозапись происшествия она выложила на своей странице в Facebook.

Женщина добавила, что не может поверить, что в Хабаровском крае «возможен такой бандитизм», и что намерена обратиться в суд с иском о компенсации материального и морального ущерба. «Я не знаю, как мне вообще сейчас осмыслить это происшествие! У меня грант, кредитные обязательства, я должна работать! А как работать, когда сначала вымогают 2 миллиона, а потом крушат и давят ферму?!» — посетовала женщина.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Белинский отказался выйти с изданием на связь.

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