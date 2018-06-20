Сын волгоградского чиновника притворился сиротой ради матча ЧМ-2018

Воспитанник волгоградского социально-реабилитационного центра, который сопровождал на поле футболистов на матче Англия — Тунис, оказался сыном чиновника и обманом попал на стадион. Об этом агентству «Высота 102» сообщили местные жители.

Возможность вывести спортсменов на игру получили двое мальчиков из приюта — Амир Косолапов и Матвей Кочнев, которые выиграли конкурс благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Оба они вышли на поле в день матча, но позднее выяснилось, что Матвей — никакой не сирота, а сын экономиста реабилитационного центра.

«Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, который в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность», — говорится в обращении волгоградцев, поступившем в редакцию издания.

В письме сказано, что горожане провели собственное расследование и выяснили, что в реабилитационном центре произошла подмена. 1 июня сына чиновника официально зачислили в приют в группу для детей из неблагополучных или малообеспеченных семей, что дало ему возможность участвовать в конкурсе.

Матч между сборными Англии и Туниса прошел 18 июня в Волгограде. Британцы победили со счетом 2:1.

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