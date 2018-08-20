Продукцию подмосковных сельхозпроизводителей задумали отправить в Китай

Продукцию подмосковных сельхозпроизводителей планируют экспортировать в Китай, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 августа.

Переговоры о возможных поставках сотрудники Минсельхозпрода региона провели с руководством АО «Славтранс-Сервис».

«На совещании обсуждались вопросы межрегионального логистического обслуживания различных видов сельхозпродуктов. В частности, перевозки маршрутными поездами в универсальных и рефрижераторных контейнерах в направлении Приморского края, регионов Сибири, а также возможности экспорта продукции в Китай», — рассказал Разин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал сельское хозяйство основой экономического роста региона. По его словам, эта область привлекает иностранных инвесторов. Также он отметил, что область за последние годы увеличила объемы экспорта. Губернатор напомнил, что власти утвердили меры поддержки тех компаний, которые занимаются экспортом. В прошлом году этим занимались 16 компаний. Власти рассчитывают, что больше местные производители продолжат выходить на зарубежные рынки, отмечается в сообщении на сайте областного правительства.