Власти Подмосковья рассказали об увеличении экспорта

Подмосковный экспорт вырос до шести миллиардов долларов за текущий год, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев на Втором форуме экспортеров в среду, 15 ноября. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«С точки зрения показателей у нас вырос на 27 процентов торговый баланс, и количество в этом отношении экспорта у нас увеличилось до шести миллиардов долларов за год. Для нас это существенная цифра, мы рассчитываем на дальнейшее повышение экспортного потенциала. Для этого правительство региона предприняло ряд мер, связанных с развитием инфраструктуры и мер поддержки тех компаний, которые занимаются экспортом», — сказал Буцаев.

По его словам, всего в Подмосковье насчитывается порядка 1,6 тысячи предприятий-экспортеров. Они поставляют за рубеж электронику, станки.В настоящее время ведется работа над ростом поставок продукции тонкой химии (медикаменты, парфюмерия).

Форум экспортеров Московской области проходит в Доме Правительства Подмосковья. В мероприятии принимают участие представители экспортно-ориентированных компаний и представители регулирующих структур.

В начале июня стало известно, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

Первый Форум экспортеров прошел в ноябре прошлого года, в его работе приняли участие более 400 делегатов.

