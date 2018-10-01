Посевная кампания озимых культур в Подмосковье завершится 5 октября, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

«Селяне региона приложили все силы для получения достойного урожая в следующем году и раньше сроков провели сев озимых», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день посеяно 98 процентов озимых культур. «Аграрии Подмосковья засеяли озимыми культурами 84,678 гектара, это на 7 тысяч гектаров больше, чем на эту дату в прошлом году», — добавил Разин.

Глава Минсельхозпрода региона отметил, что по показателям посевной кампании лидирует Зарайский район. По словам министра, в этому году были задействованы земли, которые ранее не использовались в сельскохозяйственных целях. Он подчеркнул, что в итоге урожайность выросла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил успехи подмосковных аграриев. Он заверил, что власти продолжат развивать сельское хозяйство, так как оно «стоит в авангарде экономического роста региона».