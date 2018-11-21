На роуд-шоу Подмосковья в Милане съехались свыше 200 инвесторов

Более двухсот итальянских бизнесменов принимают участие в роуд-шоу Подмосковья в Милане, которое было организовано по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 ноября.

В частности, на мероприятии присутствуют заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев, президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

«На самом деле, для нас Ломбардия уже является хорошо знакомым регионом. За последние несколько лет могу засвидетельствовать, что отношения укрепились и значительно расширились. (...) С приходом нового губернатора и его команды, мы видим, что эти отношения выходят на совершенно другой, более высокий и качественный уровень», — сказал Буцаев.

Он уточнил, что регион имеет прочные бизнес-связи с Миланом. По его словам, подмосковные компании также заинтересованы в реализации проектов на территории Италии.

Роуд-шоу «Инвестиционный потенциал Московской области» проходит в два дня, накануне подмосковная делегация презентовала инвестиционный потенциал региона в Падуе.

Ранее сообщалось, что власти Московской области надеются, что итальянские предприниматели примут участие в развитии мебельного и сырного производств на территории региона. Андрей Воробьев неоднократно отмечал, что правительство реализует выгодные для иностранных инвесторов программы.