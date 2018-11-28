Глава Подмосковья назвал ключевую задачу области для ведения бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в пленарной сессии X Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

В ходе заседания «Создавать партнерства. Устранять разногласия» обсуждалось развитие российской экономики, а также ускорение роста производства в регионах. «Мы стараемся очень активно привлекать инвесторов в самые разные направления, индустрии. Здесь есть инвесторы, например, известная французская компания-производитель сыра, которая заинтересована в работе в Московской области и готова расширять свое производство», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что считает ключевой задачей области «приглашать инвесторов в индустриальные парки, создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, чтобы компании работали с прибылью, формировали наш инвестиционный потенциал, создавали рабочие места». По утверждению Воробьева, этого можно достичь путем снятия всех бюрократических препонов и компенсации затрат на инфраструктуру.

За первые шесть месяцев 2018 года Подмосковье заняло третье место в России по инвестициям в основной капитал. Ожидается, что по итогам года они составят 817 миллиарда рублей, превысив прошлогодний показатель на 15 процентов.

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