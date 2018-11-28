Молочную продукцию Подмосковья задумали вывести в онлайн и лишить накруток

Власти Московской области намерены создать в регионе цифровую площадку по торговле молочной продукцией. Об этом рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников в ходе международного Молочного форума, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 ноября.

«Мы задумали создать цифровой маркетплейс на уровне региона, где без посредников и без разного рода накруток и наценок производители и мелкие, и крупные будут предоставлять свою продукцию, а все поставщики сразу все видеть», — рассказал Посаженников.

Он добавил, что министерство готово к предложениям производителей и продавцов.

Ранее в ходе форума Посаженников призвал представителей средств массовой информации активней писать о пользе молока. По его словам, некоторые журналисты представляют молочную продукцию как вредную. Однако молочные продукты, производимые в регионе, отличаются высоким качеством, отметил он.

В первый день форума было объявлено о создании в Подмосковье производства высококачественного сухого молока. Его планируется использовать в детском питании, рассказал заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев.