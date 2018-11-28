Власти Подмосковья призвали СМИ рассказывать о пользе молока

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников считает, что средствам массовой информации следует больше рассказывать о пользе молока. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 ноября.

«Меня напрягает позиция разных СМИ, которые представляют молочную продукцию как вредную. (...) Мы должны не только бодро бороться с водкой, сладкими напитками, но и пропагандировать наше хорошее молоко», — сказал Посаженников в ходе Международного агропромышленного молочного форума.

Он уточнил, что снижение потребления молочной продукции наблюдается с 2013 года. При этом качество производимого в регионе молока соответствует высоким стандартам, подчеркнул министр.

Ранее в ходе мероприятия министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин проинформировал о планах по развитию козоводства. Так, в следующем году запланировано строительство завода по производству сыра из козьего молока, рассказал он.

Накануне региональные чиновники объявили о поиске инвесторов для создания производства высококачественного сухого молока. В правительстве подчеркнули, что речь идет о стратегическом продукте.