Подмосковье вышло на самообеспечение свининой и птицей

Московская область вышла практически на полное обеспечение региона продукцией свиноводства и птицеводства, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Игорь Жаров в ходе Международного агропромышленного молочного форума. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 ноября.

Он также проинформировал о планах увеличить экспортный потенциал региона в сфере продукции переработки животноводства и племенной продукции.

Ранее в ходе форума министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что власти приняли решение улучшить условия содержания животных на фермах. На эти цели будут выделены дополнительные средства.

Молочный форум открылся 27 ноября. По итогам первого дня правительство подписало с инвесторами ряд соглашений на общую сумму порядка семи миллиардов рублей, говорится на сайте областного правительства. Ранее анонсировалось заключение более десяти инвестиционных соглашений.

Губернатор Андрей Воробьев считает сельское хозяйство перспективным направлением с точки зрения привлечения новых инвесторов. Он также неоднократно отмечал, что фермеры обеспечивают экономическое развитие области.