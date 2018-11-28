В Подмосковье улучшат условия содержания животных на фермах

Власти Подмосковья приняли решение улучшить условия содержания животных на фермах, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в ходе международного Молочного форума. Об этом сообщает РИАМО в среду, 28 ноября.

По его словам, стоимость создания одного скотоместа на фермах следует увеличить с 450 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Министр уточнил, что эти средства позволят обустроить более широкое стойло для каждого животного.

«Коллеги из Молочного союза сказали, что с таким предложением уже обратились в Минсельхоз, нас это радует», — добавил он.

23 ноября Андрей Разин сообщил, что с начала года в регионе реконструировали более 10 заброшенных молочных ферм, что позволит создать около трех тысяч новых скотомест. Работа по модернизации молочных хозяйств будет продолжена в 2019 году, подчеркнул он. Эти меры направлены на увеличение объемов производства молочной продукции в регионе, заключил он.

Ранее сообщалось, что Московская область обеспечивает себя молоком лишь на 40 процентов. Для увеличения этого показателя власти активно привлекают иностранных инвесторов.