Новгородские власти высказались о притеснении 30-летних матерей

Роженицы Новгородской области старше 29 лет также получают поддержку властей, заявил замначальника управления информационной политики администрации губернатора региона Иван Сизов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 24 января.

«Да, принят областной закон, по которому женщинам до 29 лет включительно при рождении первого ребенка будет выплачиваться 100 тысяч рублей. (...) Но это не значит, что женщины после 29 лет не получают никакой поддержки», — сказал он.

По его словам, принятый закон направлен на стимулирование рождения детей в молодом возрасте, «потому что они (женщины — прим. «Ленты.ру»), родив ребенка в 23-24 года, могут задуматься о рождении второго ребенка до 30 лет». Чиновник подчеркнул, что о дискриминации нет и речи, и матери, родившие после 30 лет, также пользуются различными формами соцпомощи.

Ранее в четверг спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш». Так она прокомментировала установление выплат по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет.

Пользователи социальных сетей раскритиковали закон, посчитав его дискриминационным, пишет агентство. Документ предполагает поощрение в размере 100 тысяч рублей для матерей до 29 лет. Выплаты полагаются за первого ребенка. Возрастные ограничения связаны с возможностями регионального бюджета, пояснили парламентарии.

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