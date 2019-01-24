Россиян решили защитить от хамов-чиновников с помощью психологов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести психологические тесты для желающих поступить на госслужбу, отметив, что эта мера призвана исключить случаи хамства чиновников по отношению к людям. Об этом в четверг, 24 января, сообщает «Парламентская газета».

Володин подчеркнул, что то же самое должно касаться и депутатов. «Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей», — отметил политик.

Он считает, что с этой целью можно внести поправки к закону о госслужбе или скорректировать требования к претендентам, которые хотят работать в госструктурах. По мнению Володина, если кандидат, ранее работавший чиновником, вел себя с людьми по-хамски, это должно накладывать на него ограничения при занятии новой должности.

В 2018 году российские чиновники отметились целым рядом скандальных заявлений. Так, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков сравнил ГУЛАГ с современными тюрьмами и нашел плюсы в трудовых лагерях, а директор департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно.

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