Задержку выдачи жилья умершей 103-летней россиянке объяснили ее нерасторопностью

Жительница Сочи Вержик Хачарян, не дождавшаяся квартиры и скончавшая в возрасте 103 лет, слишком поздно оформила необходимые документы. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» и.о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша в субботу, 26 января.

По его словам, Хачарян приехала в Россию только в 2015 году, когда ей уже исполнилось 100 лет. Ее действительно включили в очередь на получение жилья в 2016-м.

«И только в семнадцатом году, по-моему, то ли в июне, то ли в июле месяце подтвердила свой статус вдовы участника Великой Отечественной войны. Почему она раньше это не сделала — это вопрос», — отметил чиновник.

После этого Хачарян подала документы на причитающуюся ей по этому статусу выплату, однако тогда средства уже были распределены между другими участниками Великой Отечественной войны. Квартиру она должна была получить в 2019 году. Гаркуша подчеркнул, что женщина знала об этом.

Он добавил, что в Краснодарском крае в очереди на квартиру стоят много человек в возрасте от 85 до 100 лет. «В 2019 году жилье будет предоставляться десяти участникам Великой Отечественной войны. У них внеочередное право, вдовы идут во вторую очередь. Та ситуация, которую развернули вокруг нее СМИ, — для чего это было делать?» — подчеркнул чиновник.

26 января стало известно о смерти 103-летней россиянки. Она жила в доме внучки, где все удобства находились на улице, и не имела своей комнаты. В министерстве труда и социального развития региона ей официально сообщили, что она получит квартиру, когда на это выделят средства из бюджета. Следственный комитет России (СКР) начал проверку после того, как историю Хачарян рассказали по телевидению.

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