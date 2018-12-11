Ветеран пять лет жила в сгнившем доме и дождалась правосудия

Вологодские следователи проверили ветхий дом в поселке Вожега, где живет 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Нина Серова, и возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, Вожегодское райпо выделило пенсионерке жилье в 2014 году на основании договора социального найма. «Обследование дома ветерана показало, что он действительно требует значительного ремонта, в том числе кровли и полов. Постоянное проживание женщины престарелого возраста, являющейся инвалидом, в существующих условиях представляет реальную опасность для ее жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). В СК не уточнили, есть ли подозреваемые.

После начала следственной проверки чиновники попросили местных предпринимателей профинансировать ремонт дома ветерана. Были закуплены пиломатериалы, заменены полы в туалете. Работы по ремонту крыши пока откладываются.

В октябре телеканал «Вести35» опубликовал сюжет о Нине Серовой, которая в военные годы несла службу в карауле и задержала немецкого диверсанта, а теперь вместе с дочерью живет в деревянной постройке с протекающей крышей, прогнившим полом и огромными щелями в стенах, из-за которых в помещении всегда холодно зимой. Журналисты отмечали, что для сохранения тепла между комнатами висят ватные одеяла, на полу ковры постелены в несколько слоев, печка разваливается, газовая плита не менялась с 1975 года. Туалетом женщины не пользуются, так как боятся провалиться.

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