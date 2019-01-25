СК заинтересовался причинами отказа 103-летней россиянке в квартире

Следственный комитет России (СКР) начал проверку причин отказа в предоставлении квартиры 103-летней жительнице Краснодарского края. Об этом в пятницу, 25 января, сообщается на сайте управления ведомства по региону.

Отмечается, что проверка началась после выхода на телевидении сюжета, посвященного истории пожилой женщины.

Как сообщалось в четверг, пенсионерка в течение двух лет ждет, что ей будет выделено положенное по закону жилье.

Женщину поставили на жилищный учет в 2016 году как вдову участника Великой Отечественной войны, ее номер в очереди был пятым. Замглавы Апшеронского района Андрей Клищенко подтвердил, что она находится в списке. «Вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели», — говорится в официальном ответе чиновника.

Сейчас вдова ветерана проживает в доме своей внучки. Она делит комнату с прапраправнучкой, так как данную жилплощадь занимают несколько поколений семьи. При этом все удобства расположены на улице.

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