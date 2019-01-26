Чиновница объяснила свой упрек недовольным зарплатой в девять тысяч рублей

Начальница управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова объяснила свое высказывание о завышенных требованиях молодых учителей, недовольных зарплатой в девять тысяч рублей. Ее слова передает РИА Новости.

Она пояснила, что свое мнение основывала на личном опыте, и в ее жизни не получалось все быстро и само. «Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — сказала чиновница.

Четошникова отметила, что желание «всего и быстро» непонятно старшим поколениям. Однако она признала, что мир динамично меняется, и ей «следует быть более чувствительной к современным требованиям». «И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», — заключила она.

Агентство сообщает, что Четошниковой 39 лет. Она закончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка» — в 2002 году, затем в 2012 году заняла пост проректора по воспитательной работе в «Алтайском государственном педагогическом университете». На свое нынешнее место работы она устроилась в ноябре 2018-го.

Общественный резонанс вызвал фрагмент из интервью начальницы управления молодежной политики, где она высказалась в адрес молодых учителей. «Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем», — сказала она, комментируя их возмущение по поводу низкой зарплаты.

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