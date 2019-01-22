Чиновники откупились от получающей копеечное пособие многодетной семьи

Чиновники Таганрога Ростовской области решили единоразово выделить из городского бюджета 10 тысяч рублей для многодетной матери Татьяны Хижняк, которой ранее было назначено пособие в 47,5 рубля в месяц, пишет 161.ru.

В региональном министерстве социальной защиты изданию подчеркнули, что семья Хижняк не относится к малоимущим: на момент обращения ее среднедушевой доход составлял 9623 рубля в месяц, при этом прожиточный минимум в регионе — 9671 рубль.

По информации donnews.ru, матери троих детей пришлось написать новое заявление на получение материальной помощи в присутствии главы администрации города Андрея Лисицкого и приложить чеки на все купленные лекарства, общая сумма которых составила около 10 тысяч рублей.

Ранее Лисицкий объяснил, что размер субсидии — это разница между прожиточным минимумом и совокупным доходом семьи, и заявил, что женщина имеет право на материальную помощь в размере одной тысячи рублей.

20 января стало известно, что власти Таганрога выделили пособие в размере 47,5 рубля многодетной матери-одиночке, которая обратилась в администрацию города за поддержкой.

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