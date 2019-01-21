Чиновники оправдались за пособие в 47,5 рубля для многодетной матери

Власти Таганрога действительно выделили многодетной семье пособие в размере 47,5 рубля. Глава администрации города Андрей Лисицкий сообщил РБК, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который определяется региональным законом.

Сумма выплаты — это разница между прожиточным минимумом и совокупным доходом семьи. Если доход превышает прожиточный минимум, субсидия не положена.

Пособие назначили матери троих детей. По словам Лисицкого, женщина уже 10 лет пользуется услугами социальной защиты.

«У нее помимо дохода от основного места работы идут выплаты от двух мужей на несовершеннолетних детей», — отметил чиновник. Кроме того, жительница Таганрога получает субсидию на услуги ЖКХ, пособие на детей и выплату как многодетная мать.

Лисицкий добавил, что женщина имеет право на материальную помощь в размере одной тысячи рублей. Для этого ей нужно написать заявление о тяжелом материальном положении.

В воскресенье, 20 января, стало известно, что власти Таганрога выделили пособие в размере 47,5 рубля неполной многодетной семье, которая обратилась в администрацию города за поддержкой.

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