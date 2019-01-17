Депутат назвала сарказмом слова об отключении света малоимущим

Депутат Гордумы Читы Екатерина Борисова заявила, что ее предложение отключать на ночь свет малоимущим гражданам не было сказано всерьез, и напомнила, что подобные действия запрещены Жилищным кодексом. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 17 января.

«Вообще, конечно, это прозвучало в контексте, как сарказм о безвыходной мере», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время задолженность за свет составляет более 50 миллионов рублей, и проблему нужно решать. Из-за кражи жильцами электроэнергии для отопления квартир вырастают суммы в квитанциях, которые получают платежеспособные граждане, рассказала она.

«Общедомовые нужды раскидываются на всех, счета у всех гигантские, и уже даже платежеспособные перестают платить, потому что вместо 500 рублей у них уже — на две-три тысячи, а то и на пять тысяч рублей счета выставлены», — посетовала депутат.

Ранее в четверг «Чита.ру» сообщила, что Борисова в ходе заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.

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