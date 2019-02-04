Российских учителей предложили наказать бедностью за жестокость

В Госдуме предложили урезать зарплату учителям за проявление агрессии к школьникам. Письмо с такой инициативой направлено министру просвещения Ольге Васильевой, передает РИА Новости.
«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы», — отмечено в документе.
Автор письма — депутат от ЛДПР Борис Чернышов. За первый случай проявления психологического или физического насилия он предложил снижать зарплату на треть, а за второй — на половину.
По словам парламентария, агрессия по отношению к детям со стороны педагогов начинается с детского сада.
«Пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее», — говорит Чернышов.
Именно такое отношение позднее приводит к проявлению опасной для окружающих агрессии самими школьниками.