Российских учителей предложили наказать бедностью за жестокость

В Госдуме предложили урезать зарплату учителям за проявление агрессии к школьникам. Письмо с такой инициативой направлено министру просвещения Ольге Васильевой, передает РИА Новости.

«Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы», — отмечено в документе.

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Автор письма — депутат от ЛДПР Борис Чернышов. За первый случай проявления психологического или физического насилия он предложил снижать зарплату на треть, а за второй — на половину.

По словам парламентария, агрессия по отношению к детям со стороны педагогов начинается с детского сада.

«Пользуясь практически полной безнаказанностью, некоторые воспитательницы издеваются над маленькими детьми, и те запоминают, что прав тот, кто сильнее», — говорит Чернышов.

Именно такое отношение позднее приводит к проявлению опасной для окружающих агрессии самими школьниками.

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