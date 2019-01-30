Учительница затравила новичка в школе и заставляла «жрать быстрее»

Ученик второго класса школы №17 в Смоленске прилюдно подвергался травле со стороны классной руководительницы, и в итоге другие ученики тоже стали издеваться над ним. Об этом порталу Readovka рассказала мать школьника.

По словам женщины, ее восьмилетний сын учится в новой школе полгода, ходил на продленку и не всегда доедал обед, поэтому остатки он клал в пакет и забирал домой. Однажды учительница увидела у него мешочек с едой и пришла в ярость.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!". Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья. Я была в шоке от услышанного. Мой мальчик ничего не сказал, боясь, что учитель об этом узнает», — сказала она, добавив, что на лице и ухе ребенка после этого остались царапины.

Вслед за педагогом над школьником начали насмехаться одноклассники. Однажды ребята играли в футбол с его спортивной обувью, и преподавательница не только не остановила это, но решила наказать новичка и отвела его к директору, сказав, что он слишком долго переобувает кроссовки.

Мальчика перевели в другой класс, но мать опасается, что этого недостаточно, и издевательства могут продолжиться.

Руководство школы пока никак не комментирует эту информацию.

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