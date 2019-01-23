Власти узнали о голодных обмороках российских школьников и удивились

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить слова детского омбудсмена в регионе Дмитрия Кислицына о том, что учащиеся местных школ начали падать в голодные обмороки. Об этом в среду, 23 января, радиостанции «Говорит Москва» сообщил помощник главы региона Роман Быков.

По его словам, в департаменте образования и науки области удивились заявлению Кислицына. «Удивило прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей», — передал Быков слова замгубернатора Елены Пахомовой. Он подчеркнул, что Кислицын обратился к властям только спустя месяц.

Собеседник радиостанции отметил, что факт наличия обращений или благотворительных акций, о которых говорил Кислицын, проверить нельзя, так как «все это происходит на условиях анонимности». Быков добавил, что губернатор региона поручил проинспектировать местные образовательные учреждения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Кислицын сообщил о том, что учащиеся местных школ стали падать в голодные обмороки. По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: такая ситуация наблюдается среди учеников сельских школ и детей, которых привозят в школы из поселков.

Кислицын отметил, что случаи не единичные — «покатился целый ком», и поэтому он обратился к коммерческим компаниям с просьбой оплатить школьные обеды детей. Помощь удалось получить для 11 детей одной из школ Кемеровского района, однако в поддержке нуждаются и другие сельские школы, добавил правозащитник.

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