Российские школьники стали падать в голодные обмороки

Учащиеся школ Кемеровской области стали падать в голодные обмороки. Об этом на сессии областного совета сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, передает «Интерфакс».

По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

«[У родителей] нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — пояснил омбудсмен.

Он отметил, что случаи не единичные — «покатился целый ком», и поэтому он обратился к коммерческим компаниям с просьбой оплатить школьные обеды детей. Помощь удалось получить для 11 детей одной из школ Кемеровского района, однако в поддержке нуждаются и другие сельские школы, добавил правозащитник.

В январе прошлого года прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась гимназией, в которой 14-летнему мальчику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками. О дискриминации в отношении школьника рассказала его мать. По ее словам, раньше он питался бесплатно как член многодетной семьи, но затем льготу потеряли, и ребенок стал приносить еду с собой, после чего работник школы, ответственный за питание детей в столовой, пожаловалась директору.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет врачей и медработников, которые могут рассказать на условиях анонимности о трудностях работы в России. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru