Следователи заинтересовались падающими в обмороки школьниками

В Следственном комитете (СК) начали проверку после информации о голодных обмороках учеников школ Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле», — сказал агентству представитель пресс-службы регионального управления ведомства. Оценить ситуацию и провести проверку намерены также в местной прокуратуре.

Ранее в среду, 23 января, уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын сообщил о том, что учащиеся местных школ стали падать в голодные обмороки.

По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: такая ситуация наблюдается среди учеников сельских школ и детей, которых привозят в школы из поселков.

После этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить слова омбудсмена. Глава региона удивился, почему Кислицын обратился к властям только спустя месяц и «не забил тревогу».

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