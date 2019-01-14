Раскрыта суть реформы школьного питания

Новые нормы и правила по организации школьного питания не запрещают приносить в учебное учреждение домашнюю еду, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев. Его цитирует ТАСС в понедельник, 14 января.

«Никаких запретов, с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет, никаким образом новый СанПиН на это питание не влияет», — сказал Развожаев после встречи экспертов ОНФ с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

По его словам, общественный резонанс был спровоцирован неверным толкованием одного из положений проекта, однако в нем не было речи о запрете индивидуальной еды.

Развожаев также поддержал инициативу Роспотребнадзора «навести порядок с питанием в школах», которым, по его словам, недовольны и дети, и родители.

В свою очередь, Попова подтвердила, что родители вправе самостоятельно определять меню для своих детей.

Информация о том, что школьникам нельзя будет приносить с собой приготовленные дома блюда, появилась 10 января.

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