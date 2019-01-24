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Замдиректора школы с мужем напали на обидчика своего сына

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Заместитель директора школы в Дзержинске Нижегородской области вместе с мужем решили разобраться на улице с 12-летним мальчиком, который подрался с их сыном. Женщина дала подростку пощечину, а мужчина протащил по снегу и пытался усадить в машину, сообщает NN.Ru

По информации издания, драка между школьниками произошла 23 декабря, через два дня замдиректора написала заявление в полицию и в тот же день встретила обидчика сына у торгового центра. Тогда она подлетела к нему и дала пощечину.

«Она начала его оскорблять и унижать. Ударила его по щеке. Потом позвонила мужу, он приехал буквально через пять-шесть минут. Схватил моего сына за ухо и потащил к машине. Дети, которые там были, в шоке. Рядом оказался мужчина, который вступился за сына. Он пришел домой в слезах», — рассказал отец пострадавшего ученика. Он добавил, что после случившегося у ребенка произошел нервный срыв, он начал наблюдаться у психиатра и принимать препараты.

Вместе с родителями юноша написал встречное заявление. Было заведено дело о побоях (статья 116 УК), но позже статью изменили на административную, наказание по которой предусматривает пять тысяч рублей штрафа.

Отец пострадавшего уверяет, что после случившегося замдиректора школы начала рассказывать, что школьник якобы был пьян. «Сегодня подадим на клевету. После того как он пришел домой, мы сразу поехали в полицию, там был инспектор, потом пошли ко врачу — это все взрослые люди, которые могли оценить, в каком состоянии он был», — подчеркнул собеседник NN.Ru.

В интервью программе «Кстати», на которое ссылается издание, женщина рассказала свою версию событий. По ее словам, от подростка пахло алкоголем, и он угрожал взрослым. «В адрес меня и моего ребенка посыпалась нецензурная брань, угрозы, что зарежут его, зарежут меня», — сказала она.

Замглавы Дзержинска Наталья Суханова пообещала уволить директора школы, «сотрудника, который нанес физические повреждения ребенку». В отношении заведующей по хозяйственной части проводится служебное расследование.

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