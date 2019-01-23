Власти не нашли падающих в голодный обморок российских школьников

Информация о том, учащиеся школ в Кемеровской области начали падать в голодные обмороки, не получила подтверждения в ходе проверки. Об этом в среду, 23 января, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает «Интерфакс».

Специальная комиссия, в которую вошли представители власти, депутаты и общественники, проверила образовательные учреждения региона. «Обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков. <...> Горячим питанием сегодня охвачены 85-90 процентов обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома», — пояснил член штаба ОНФ Юрий Скворцов.

По его словам, детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын, заявивший о проблеме голодных обмороков, отказался называть школы, в которых были выявлены подобные случаи. Также Скворцов отметил, что ОНФ продолжит разбираться в ситуации, и попросил всех, кто располагает какой-либо информацией, обратиться в общественные структуры.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете начали проверку по факту произошедшего. «Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

23 января уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Кислицын сообщил о том, что учащиеся местных школ стали терять сознание от голода. По его словам, это связано с социальным расслоением среди школьников: такая ситуация наблюдается среди учеников сельских школ и детей, которых привозят в школы из поселков.

После этого губернатор региона Сергей Цивилев поручил проверить слова омбудсмена. Местные власти удивились, почему Кислицын обратился к властям только спустя месяц и «не забил тревогу» раньше.

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