Заблокированные выходы вынудили российских школьников выбивать двери при пожаре

Ученики школы №33 во Владивостоке оказались заперты в здании во время пожара, им пришлось выбивать двери ногами, чтобы выйти наружу. Видеозаписи с места событий опубликовал телеканал «Вести: Приморье».

На кадрах одного из видео видно, как некоторые ученики паникуют и кричат, узнав, что пожарный выход с этажа заблокирован. Одна из учениц рассказала изданию, что им удалось выйти на улицу, когда пришла учительница и открыла дверь ключом.

Возгорание произошло в подвале учебного заведения, там горел хозяйственный хлам. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Дым распространился по верхним этажам. Во время пожара никто не пострадал.

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