Губернатор дал совет авторам пьесы про пожар в «Зимней вишне»

Авторы пьесы про пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» должны постараться никого не ранить. Об этом в пятницу, 28 декабря, рассказал радиостанции «Говорит Москва» глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Любое упоминание этой трагедии задевает душу каждого. Многие хотят снимать фильмы, писать книги и пьесы про это. У каждого автора есть свой взгляд и есть на это право», — отметил губернатор.

Цивилев также выразил надежду, что постановщики хотят предупредить подобные ЧП в будущем.

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В произведении Валерии Березкиной собраны воспоминания пожарных, оказавшихся теперь на скамье подсудимых, и их близких, а также истории других людей, имеющие отношение к пожару. Пьесу покажут в одном из кемеровских театров.

25 марта текущего года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети. Обвиняемыми по связанным с произошедшим уголовным делам проходят 12 человек. В ноябре сообщалось о задержании трех новых фигурантов, среди которых бывший гендиректор комбината, владевшего зданием, и сын уже арестованной по делу начальницы региональной инспекции стройнадзора.

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