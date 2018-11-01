В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились три новых фигуранта

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове задержаны трое новых фигурантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных — Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владеющего «Зимней вишней», сын Эдуард уже обвиняемой по делу бывшего начальника инспекции стройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой. Имя и должность третьего задержанного неизвестны.

Уточняется, что Комкову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

По словам собеседника агентства, им избирается мера пресечения в Центральном суде Кемеровской области.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Обвиняемыми по делу ранее проходили 12 человек, все они арестованы.

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