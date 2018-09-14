В деле о пожаре в «Зимней Вишне» появился новый фигурант

Число фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» увеличилось до 12. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает РИА Новости.

Как рассказали журналистам в Центральном районном суде Кемерова, новым фигурантом дела стала бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей. Она работала в областной инспекции под руководством Танзилии Комковой, которая сейчас проходит обвиняемой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгового центра, что привело к гибели посетителей.

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Шенгерей, в свою очередь, отвечала за проверку здания, переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината. Следствие не исключает того, что она могла скрывать найденные нарушения вместе с начальницей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 12 человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.

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