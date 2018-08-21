В Кемерове снесли «Зимнюю вишню»

В Кемерове завершился демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель городской администрации.

По его словам, в настоящий момент организованы вывоз и складирование металлоконструкций.

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К 1 сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ после трагедии, должны были быть установлены памятный камень и скамейки, однако сроки сдвинулись из-за приостановки работ по демонтажу находившегося под арестом здания.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, причиной которого, предположительно, стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек.

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