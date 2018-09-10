Потерявший семью в пожаре кемеровчанин проиграл выборы

Потерявший семью при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Востриков не прошел в Совет народных депутатов Кемеровской области по итогам голосования. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 10 сентября.

«Не хочу говорить ничего плохого. Так проголосовали люди. Я хотел прийти и сделать все по максимуму. Но, видать, не нашел одобрения или еще что-то. Особо сильно я не раздумывал над этим. В принципе, это было ожидаемо. Я до последнего не верил», — сказал он.

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О выдвижении Вострикова стало известно в начале июня. Он пояснял, что пошел не одномандатником, а по списку «Единой России», так как выдвижение для него «произошло спонтанно».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. Игорь Востриков потерял в пожаре жену, троих детей и сестру.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня. Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги выборов. По его словам, избирательная кампания прошла достойно.

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