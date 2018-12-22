Названы причины пожара в шахте «Уралкалия»

Пожар на шахте «Уралкалия» в Пермском крае, вероятнее всего, начался из-за строительных работ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал представитель компании Андрей Сидоров, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что пока рано говорить о предварительных причинах ЧП — этим будет заниматься специальная комиссия, и лишь после того, как станет точно известна судьба пропавших. Сидоров пояснил, что самую большую опасность в шахте в настоящее время создает задымление, и добавил, что «вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям». Связи с остающимися под землей людьми нет.

В свою очередь, в оперативном штабе уточнили, что задымление в шахте связано с горением монтажной пены и строительного мусора.

Также стало известно, что спасатели остановили спуск за десять метров до вероятного места нахождения заблокированных шахтеров из-за высокой температуры и задымления.

22 декабря стало известно о том, что произошел пожар в шахте. По предварительным данным, возгорание началось на отметке 340 метров. Позднее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о гибели двух и более человек, заявив о «достаточных основаниях» полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

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